В цирке американской политики намечается смена шпрехшталмейстера

Менее года пребывания у власти В США Джо Байдена ознаменовались "бесконечной серией серьезных ошибок", которые "ошеломили американцев":

от катастрофического вывода войск из Афганистана, когда Байден, как главнокомандующий, фактически бросил многочисленных граждан США, оставив талибам много оружия и боеприпасов для создания армии с нуля, до кризиса на американо — мексиканской границе, где тысячи нелегальных гаитянских мигрантов, живут под мостом и ждут, чтобы их распределили по всей территории США.

Это привело к росту рейтинга экс-президента Дональда Трампа.

Как заявил в интервью RT американский журналист Роберт Бридж,

"… это почти немыслимо, но самый любимый парень Америки, "оранжевый человек" Дональд Дж. Трамп, похоже, приобрел новую популярность после того, как потерял Белый дом из-за Джо Байдена всего год назад".

Слова Бриджа подтверждают выводы Института Гарварда-Харриса, проводившего в США опрос общественного мнения.

Как отмечается в опубликованном отчёте социологов, Трамп, который пережил две попытки отстранить его от должности, достиг 48% популярности по сравнению с 46%Байдена:

"51% респондентов заявили, что Трамп был лучшим президентом, чем Байден, в то время как 49% придерживались противоположного мнения. И поскольку в американской политике после выборов всегда строятся предположения на выборы следующие, ходят слухи о том, что бывший президент станет кандидатом в президенты от республиканцев в 2024 году. И цифры опроса на его стороне".

Согласно тому же опросу, почти шесть из десяти опрошенных избирателей-республиканцев заявили, что проголосуют за то, чтобы Трамп "принял участие в гонке в 2024 году":

"Ни один другой потенциальный кандидат от республиканцев не достигнет такого же одобрения, как магнат по недвижимости и бывший телеведущий. Например, Майк Пенс получает всего 13% одобрения и, таким образом, оказывается на втором месте, в то время как Рон ДеСантис, губернатор Флориды, которому удалось избавить свой штат от блокировок во время большей части пандемии, получил всего 9%. Таким образом, Трампу просто нужно сидеть сложа руки и придерживаться знаменитой сентенции Наполеона, которая гласила: "Никогда не прерывайте своего врага, если он совершает ошибки".