"Об импичменте забудьте" - демократы в Конгрессе США подстилают Байдену соломку

Демократы в Конгрессе США, за четыре года борьбы с Трампом так поднаторели в подготовке скандалов с целью свержения экс-президента, что меняют правила работы так, чтобы запретить республиканцам даже запрашивать расследования в отношении администрации Байдена.

С марта демократы Палаты представителей готовят поправки в регламент Конгресса, чтобы по существу лишить республиканцев возможности использовать так называемую "резолюцию о расследовании” для официального запроса информации от исполнительной власти.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на публичные документы.

Раньше

Разрешение расследования — один из немногих инструментов, с помощью которых члены партии меньшинства должны добиваться проведения расследований, когда большинство контролирует Белый дом. Соответствующий комитет Палаты представителей должен принять решение по такой резолюции в течение 14 дней, или она может быть вынесена на рассмотрение Палаты представителей.

Большинство все еще может проголосовать против этой просьбы, но резолюция вынуждает членов публично высказаться по вопросу, который они, возможно, предпочтут замять.

Как отмечает CNN, демократы Палаты представителей неоднократно использовали один и тот же инструмент в течение первых двух лет президентства Трампа, когда республиканцы контролировали Конгресс, чтобы добиваться изучения вопросов, начиная от налогов президента и заканчивая различными теориями заговора, связанными с Россией.

После победы над Палатой представителей на промежуточных выборах 2018 года демократы дважды голосовали за импичмент Трампу по обвинениям, которые не прошли проверку в ходе судебных процессов в Сенате.

Сейчас

В связи с тем, что Белый дом в настоящее время занимает демократ Джо Байден, расследования больше не в моде — даже несмотря на то, что действия нового президента по выводу войск из Афганистана и пограничный кризис вызывают общественное возмущение.

Представители демократов на условиях анонимности сообщили CNN, что они приостановили резолюции о расследовании, чтобы помешать республиканцам начать расследование в отношении Байдена.

"Этот шаг является одним из многочисленных изменений в правилах, которые демократы внесли в этом году, чтобы ослабить права партий меньшинств, включая ослабление инструмента, называемого "движением за повторное голосование”, которое республиканцы могли бы использовать по сложным вопросам”, — пишет CNN.

Представитель США Майкл Маккол (штат Техас) сообщил СМИ, что демократы приостановили действие многовекового инструмента, необходимого для эффективного надзора со стороны Конгресса -

"все для защиты президента Байдена от пристального внимания в связи с многочисленными катастрофами, которые вызвало его неудачное руководство”.

Лидер меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти (штат Калифорния) заявил, что

"все действия, которые происходят, никогда раньше не предпринимались в Конгрессе”.

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