Чтобы не быть уничтоженными мигрантами, европейцы должны больше рожать

Лидеры Чехии, Венгрии, Польши, Сербии и Словении подписали совместное заявление, в котором призвали ЕС не использовать иммиграцию в попытке решить демографический кризис в блоке.

Этот документ появился по итогам демографического саммита в Будапеште, основным вопросом которого было обсуждение потенциального притока иммиграции, вызванного хаотичным выводом войск США и НАТО из Афганистана.

“Увеличение числа европейских детей имеет важное значение для сохранения христианской культуры Европы и других религиозных традиций для будущих поколений, - заявили премьер-министры. - Миграцию не следует рассматривать как основной инструмент решения демографических проблем”.

Чешский премьер Андрей Бабиш, в частности, заявил, что из-за притока иммиграции “единственным устойчивым решением против вымирания Европы является увеличение рождаемости”, тогда как иммиграция является “большой угрозой” стабильности в Европе.

Уровень рождаемости в ЕС снижается с 2000 года.

Согласно статистике, сейчас на каждую женщину детородного возраста приходится 1,53 родов, а чтобы предотвратить сокращение численности населения, надо хотя бы 2,1.

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