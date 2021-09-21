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"Смиритесь уже" - генерал ВСУ осадил кричащих о войне с Россией

Мир » Бывший СССР » Украина

Украинские власти и патриоты всех мастей, периодически щекочущие нервы угрозами пойти войной на Россию, дабы "поставить Москву на колени", должны замолчать на эту тему раз и навсегда.

"Смиритесь уже" - генерал ВСУ осадил кричащих о войне с Россией

Отрезвляющий ушат правды вылил на грезящие о войне власти Незалежной бывший нардеп, отставной генерал ВСУ Вилен Мартиросян.

Выступая в эфире ТК "Наш", он жёстко пояснил, почему не надо даже думать о том, как Киев "покажет силу и мощь, расправляясь с Россией".

"Мы не в состоянии с ней (Россией) воевать, — объяснил он "патриотам". — У нашей армии нет для этого возможностей, сил и средств. Поставить Россию на колени — это не по нашим силам. Смиритесь уже".

Генерал добавил также, что было бы совсем хорошо, если бы кому-то удалось объяснить президенту Украины, что он должен работать на благо своего народа, а не удовлетворять желания западных кураторов.

"И тогда бы он перестал делать такие странные заявления, как то, которое озвучил во время "Ялтинской европейской стратегии" в Киеве".

Напомним, тогда Владимир Зеленский сообщил, что считает, будто "полномасштабная война с Россией вполне может быть" и это станет "большой ошибкой России".

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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