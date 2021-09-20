Белый дом: США не откажутся от сделки по атомным подлодкам

В США не будут отказываться от договоренностей по атомным подлодкам с Австралией и Великобританией. Решение не поменяется, несмотря на недовольство Франции. Об этом на регулярном брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Также Псаки рассказала, что в ближайшие дни президент США Джо Байден планирует провести телефонные переговоры с коллегой из Франции Эмманюэлем Макроном. Во время этого разговора американский лидер планирует согласовать сделку.

Ранее Франция отказалась участвовать с совместном с США мероприятии по случаю юбилея морской битвы — 240-летия Чесапикского сражения. Поводом для демарша стала сделка Вашингтона с Австралией на поставку атомных подводных лодок, из-за которой Париж потерял многомиллионный контракт.





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