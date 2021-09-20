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Киевский аналитик: землю продаём, лес - планируем, воздух-то хоть себе оставим?

Мир » Бывший СССР » Украина

В минувшие выходные на Украине активно обсуждалась вероятность отмены моратория на вывоз из страны леса-кругляка.

Киевский аналитик: землю продаём, лес - планируем, воздух-то хоть себе оставим?

О том, что Верховная рада может ещё до конца текущего года отменить запрет на импорт леса в интервью "Интерфакс-Украине" сообщил Юрий Быховец, руководитель Государственного агентства лесных ресурсов. По его словам, "стране это ничем не грозит ни с точки зрения сохранения лесного фонда, ни с позиций украинского бизнеса":

"Если прежде рынок украинского леса был интересен иностранцам из-за очень низких цен, то теперь мы работаем по ценам европейским. Так что ажиотажа не будет", — сказал чиновник.

Однако ни рядовые украинцы, ни эксперты-экономисты с ним не согласились.

"Если мораторий будет отменён, то лес на Украине скоро закончится: европейцы предпочтут покупать наш лес, а не губить свой", — примерно так рассуждают интернет-пользователи.

Эксперт аналитического центра "Украинская фабрика мысли" напомнил всем, что Незалежная уже успешно распродаёт свою землю. И констатирует: "аппетиты Европы растут":

"После того как мы начнём продавать им лес, у нас останется только воздух", — предостерегает Юрий Гаврилечко.

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Карпаты лысеют. Кто уничтожает леса на Украине?
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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