Секретарь СНБО: минский процесс по Донбассу — хождение по кругу

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что минский процесс по урегулированию конфликта в Донбассе представляет собой хождение по кругу.

По словам Данилова, этот процесс продолжается на протяжении семи лет.

"Я даже не знаю, как это назвать, — это по кругу, по кругу и ещё раз по кругу", — отметил он после заседания СНБО.

Ранее Данилов призвал отказаться от кириллицы и перейти на латиницу. В партии "Оппозиционная платформа" назвали это предложение "бредом" и отметили, что если реализовать эту идею, то страна потеряет оригинальные произведения таких классиков украинской литературы, таких как Тарас Шевченко, Леся Украинка, Иван Франко и так далее.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.