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Китайцы хотят, чтобы Москва и Пекин погрузили США в хаос

Мир

Читатели китайской газеты Хуаньцю шибао прокомментировали новый союз США, Великобритании и Австралии, который направлен против КНР.

Китайцы хотят, чтобы Москва и Пекин погрузили США в хаос

Ранее Вашингтон, Лондон и Канберра заключили альянс в области безопасности, который получил название AUKUS. После этого соглашения Австралия отменила многомиллиардную сделку с Францией на поставку 12 военных подлодок класса Barracuda, отдав предпочтение американским атомным субмаринам.

По словам официального представителя МИД Китая Чжао Лицзяна, договор AUKUS является угрозой миру и стабильности в регионе, а также может спровоцировать гонку вооружений.

Один из пользователей написал в комментариях под статьёй о новом союзе, что теперь у Китая и России появилась причина погрузить США в хаос.

Другой комментатор задался вопросом: можно ли будет считать Австралию ядерной страной после покупки у США атомных подлодок? Дело в том, что Китай обещал не использовать ядерное оружие в отношении безъядерных стран, но скоро Австралия рискует покинуть этот список.

Пользователь под ником Кэкэсили 18 написал, что если США так ищут смерти, то почему бы им не помочь, отправив ракеты прямо сейчас.

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США, Британия и Австралия договорились обороняться от Китая без Франции
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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