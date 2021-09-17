В КНР предложили "побудить" США к ответственности за восстановление Афганистана

США нужно побудить к принятию на себя ответственности за восстановление Афганистана, заявил глава МИД КНР Ван И в ходе четырёхсторонней встречи министрами иностранных дел России, Ирана и Пакистана в Душанбе.

"Четыре страны [Китай, Россия, Иран, Пакистан] должны вместе с другими странами с аналогичными взглядами побудить США усвоить урок, взять на себя ответственность за восстановление Афганистана, оказать ему экономическую и гуманитарную помощь", — цитируют заявление министра "Известия".

Ван И отметил, что уход американских военных и их союзников из Афганистана стал причиной новых проблем в этой стране.

Глава МИД КНР указал на проблемы с обеспечением благосостояния жителей Афганистана, риски возникновения локальных этнических и религиозных конфликтов в стране, незавершённость формирования в ней политической структуры.

По мнению Ван И, в сложившейся ситуации США обязаны оказать помощь Афганистану.

"Нельзя просто снять с себя ответственность и умыть руки", — подчеркнул министр иностранных дел Китая.

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