Свыше 10 тысяч беженцев из Гаити скопились у границ США

Более 10 тысяч беженцев из Гаити намерены попросить убежище в США. Мигранты прибыли в приграничный город Дель Рио, который расположен на юге Техаса, пишет The Washington Post.

Ранее американские власти разрешили жителям Гаити, проживающим в США, продлить статус лиц, находящихся под временной защитой. Это значит, что их в ближайшее время не смогут депортировать. Кроме того, беженцам готовы предоставить работу и вид на жительства.

Однако мигранты всё равно не имеют права на получение грин-карты, чтобы постоянно оставаться на территории другого государства.

В США заявили о продлении защиты беженцев после убийства лидера Гаити Жовенеля Моиза и сильнейшего землетрясения, которое произошло в стране в середине августа.

Граждане Гаити продолжают собираться у границ США. Они ждут, когда с ними свяжутся сотрудники правоохранительных органов, чтобы получить возможность оставить заявку на убежище. Предполагается, что мигрантов не отправят обратно, однако им нужно будет явиться в суд, чтобы объяснить своё положение.

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