"Черная полоса" в США не закончится долго: Байден устроил имперскую перезагрузку

У США на протяжении всего текущего года словно длится чёрная полоса: страну буквально преследуют провалы, за что бы власти ни взялись:

то они лидируют в антирейтингах по коронавирусу,

то у них расовые меньшинства устраивают беспорядки и погромы,

то вывод войск из Афганистана превращается фактически в бегство…

Доверие к американцам — и это факт — здорово пошатнулось в последнее время.

А что вообще сейчас происходит вокруг Белого дома? Об этом Pravda. Ru рассказал политолог Борис Межуев.

— У власти в США президент, который едва ли пойдет на второй срок по возрасту и состоянию здоровья. Альтернативы ему у демократов нет. Трудно себе представить, что это будет Камала Харрис. Она абсолютно никак себя не проявляет. И не производит впечатления человека, подготовленного для проведения какой-то осмысленной государственной деятельности. Ее нигде нет, в критические моменты она не просто держится в тени, а как-то вообще ушла даже дальше тени.

Это означает, что Байден совершает те шаги, которые должна была совершать Америка, не заботясь об электоральных результатах.

Он выводит войска из Афганистана. И все понимают, что это должно было произойти рано или поздно. 20 лет Америка ведет войну и делать там особо нечего. Самое главное, за это время Америка поссорилась со всем окружением: и с Китаем, и с Россией, и с Ираном. Только с Индией хорошие отношения. Зато практически испортились с Турцией.

Сейчас Штаты пытаются сосредоточиться на приоритетном для себя направлении: сплотить коллективный Запад, как Путин называет.

Сплачивают, давая понять, что это и есть та будущая цивилизация, которой Америка призвана руководить.

Но здесь большой вопрос: будет ли за этой цивилизацией лидерство? А оно станет возможным только за счет каких-то научных, технологических и социальных прорывов, которые пока неочевидны. Но Байден делает приоритетную ставку именно на это.

Критикуют, а он идёт

Джо Байден

Несмотря на то, что критика его действий зашкаливает — его постоянно сейчас ругают в прессе, притом не только в республиканской, но и в демократической — есть понимание, что курс, которым он пошёл, для Америки неизбежен, что ее попытки имперской гегемонии ни к чему не привели. Только накопилось огромное количество проблем.

Все сегодняшние события — попытки США выйти из имперской гегемонии (именно это Байден сейчас и делает):

нужно как-то перестраиваться, построить новый мир, во всяком случае, четко обозначить границы геокультуры, обозначить границы своего и чужого для самой Америки.

Пока в качестве маркера и критерия выбирается термин "демократия". Поэтому он пытается построить мир демократии.

Тут возможны какие-то сильные внутренние конфликты. Но, я думаю, что линия Байдена победит. Вот эта линия, которую сейчас он избрал — я бы назвал "имперской перезагрузкой", внутренней перезагрузкой и переконцентрацией ресурсов — будет продолжена, несмотря на всю республиканскую оппозицию.

Я думаю, республиканская оппозиция будет маргинализована. Будет постепенно продемонстрировано, что она занимает антиэлитные позиции. Примерно будет восприниматься истеблишментом Америки, как сегодня и в течение 30 лет мы воспринимали коммунистов:

Вроде бы это имеет массовую электоральную поддержку. Но, тем не менее, если они придут, то вся конфигурация изменится.

Так вот новая элита поддержит кандидата от Демократической партии. Потому что Демократическая партия будет партией истеблишмента. Разумеется, на Бадена будет навешена куча грехов, будет ему поставлено в вину всё, что может быть поставлено. Он и сам эти грехи примет.

Примерно вот такой цивилизационный мейнстрим обозначился. И эта ситуация надолго. А дальше уже вопрос, как начнут внешние игроки реагировать на эту новую политику. Пока мы видим, что они реагируют болезненно.

Вот Китай, Си Цзиньпин не хочет встречаться с Байденом. С Трампом он встречался, а с Байденом — не хочет.

Америка вступила в период своих 90-х годов, безусловно. И они выйдут из этого, скорее всего, менее демократическим государством, но без политического переворота.