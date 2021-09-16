Представитель Евросоюза Петер Стано на брифинге сообщил, что члены пакта AUKUS Америка, Британия и Австралия не рассказывали о нём другим державам.
Петер Стано добавил, что Евросоюз узнает у властей данных стран подробности проекта, о котором стало известно в четверг, 16 сентября. Представитель Еврокомиссии Дана Спинант добавила, что сотрудники пока не станут выражать своё отношение к этому сюрпризу.
"Создание этого союза никак не влияет в негативном ключе на отношения Евросоюза с этими государствами", — отметила европейский политик, слова которой передал ТАСС.
Руководитель правительства Великобритании Борис Джонсон на выступлении в парламенте заверил, что союз в сфере безопасности AUKUS не нацелен на агрессию по отношению к другим странам. По словам политика, суть нового проекта заключается в демонстрации тесных связей Британии с Австралией и Америкой. Таким образом державы будут защищать демократию и права человека.
Также Борис Джонсон сообщил, что страны AUKUS проинформировали партнёров по НАТО.
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