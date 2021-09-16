EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Против разделения школ на мужские и женские выступил профессор психологии
Чёрный рынок иностранных виз "расцвёл" в Афганистане
Стало известно, когда экс-супруг Волочковой снова станет отцом
Иван Охлобыстин пожаловался, что проиграл схватку с сайтом Госуслуг
Лидер "Ночных волков" получил паспорт ДНР
Финансовый аналитик о ПФР: "Ликвидировать эту "раковую опухоль"
Более 2 млн москвичей примут участие в дистанционном голосовании
Песков: заражённые люди в окружении Путина не ревакцинировались
"Нас выкинули": врач Навального объявила о разрыве с его ближайшими соратниками

В Евросоюзе отреагировали на сюрприз от Британии, США и Австралии

Мир

Представитель Евросоюза Петер Стано на брифинге сообщил, что члены пакта AUKUS Америка, Британия и Австралия не рассказывали о нём другим державам.

В Евросоюзе отреагировали на сюрприз от Британии, США и Австралии

Петер Стано добавил, что Евросоюз узнает у властей данных стран подробности проекта, о котором стало известно в четверг, 16 сентября. Представитель Еврокомиссии Дана Спинант добавила, что сотрудники пока не станут выражать своё отношение к этому сюрпризу.

"Создание этого союза никак не влияет в негативном ключе на отношения Евросоюза с этими государствами", — отметила европейский политик, слова которой передал ТАСС.

Руководитель правительства Великобритании Борис Джонсон на выступлении в парламенте заверил, что союз в сфере безопасности AUKUS не нацелен на агрессию по отношению к другим странам. По словам политика, суть нового проекта заключается в демонстрации тесных связей Британии с Австралией и Америкой. Таким образом державы будут защищать демократию и права человека.

Также Борис Джонсон сообщил, что страны AUKUS проинформировали партнёров по НАТО.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

США, Австралия и Великобритания объявили о создании нового альянса.
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Чёрный рынок иностранных виз "расцвёл" в Афганистане
В Евросоюзе отреагировали на сюрприз от Британии, США и Австралии
Стало известно, когда экс-супруг Волочковой снова станет отцом
Иван Охлобыстин пожаловался, что проиграл схватку с сайтом Госуслуг
Лидер "Ночных волков" получил паспорт ДНР
Финансовый аналитик о ПФР: "Ликвидировать эту "раковую опухоль"
Более 2 млн москвичей примут участие в дистанционном голосовании
"Нас выкинули": врач Навального объявила о разрыве с его ближайшими соратниками
Песков: заражённые люди в окружении Путина не ревакцинировались
Опубликовано видео взрыва в Лискинском отделе полиции
Популярное
Мир. Новости мира
"Аль-Джазира" вычислила преемника Путина

Мировые СМИ ломают голову над вопросом: пойдёт ли на новый президентский срок Владимир Путин, и если нет, то кто возглавит Россию?

"Аль-Джазира" вычислила преемника Путина
Эксперт поделился методами выжить во время встречи с медведем: "Курить и петь"
Общество
Эксперт поделился методами выжить во время встречи с медведем: "Курить и петь"
Политика. Новости и аналитика
Чистая логика: Иосиф Дискин назвал имя того, кого Путин готовит "на своё место"
Интересные Новости
Илон Маск отправил на орбиту девушку без ноги
Любовь Степушова Австралия решила умереть за интересы США Любовь Степушова Ирина Гусакова Учёные из США собираются воскресить мамонтов Ирина Гусакова Игорь Буккер Разразится ли в Афганистане гражданская война: от кого это зависит Игорь Буккер
Политика. Новости и аналитика
Си Цзиньпин рекомендовал Байдену сменить "тон" и отказался встречаться
Мир. Новости мира
Афганистан: лидеры талибов* устроили драку в президентском дворце
На Украине придумали, как заработать на российском газе в обход России
Мировая кооперация
На Украине придумали, как заработать на российском газе в обход России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников