В Евросоюзе отреагировали на сюрприз от Британии, США и Австралии

Представитель Евросоюза Петер Стано на брифинге сообщил, что члены пакта AUKUS Америка, Британия и Австралия не рассказывали о нём другим державам.

Петер Стано добавил, что Евросоюз узнает у властей данных стран подробности проекта, о котором стало известно в четверг, 16 сентября. Представитель Еврокомиссии Дана Спинант добавила, что сотрудники пока не станут выражать своё отношение к этому сюрпризу.

"Создание этого союза никак не влияет в негативном ключе на отношения Евросоюза с этими государствами", — отметила европейский политик, слова которой передал ТАСС.

Руководитель правительства Великобритании Борис Джонсон на выступлении в парламенте заверил, что союз в сфере безопасности AUKUS не нацелен на агрессию по отношению к другим странам. По словам политика, суть нового проекта заключается в демонстрации тесных связей Британии с Австралией и Америкой. Таким образом державы будут защищать демократию и права человека.

Также Борис Джонсон сообщил, что страны AUKUS проинформировали партнёров по НАТО.

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