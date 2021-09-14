Кулеба заявил, что Украина должна брать пример с Израиля

Руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о разочарованности Киева в европейских державах. По словам дипломата, власти больше не доверяют Западу.

Украинский политик добавил, что страна должна стать "гибким военным государством", как Израиль, поскольку после "горьких уроков" западных руководителей на их обещания нельзя полагаться. Дмитрий Кулеба подчеркнул:

"Армия, дипломатия и украинский народ — вот что нам нужно, чтобы выжить".

В интервью журналистам The Independent дипломат отметил, что другого выхода у украинских властей нет.

Ранее эстонский лидер Керсти Кальюлайд на мероприятии YES Brainstorming в Киеве сообщила, что Украина станет членом Евросоюза в далёком будущем. По словам президента, страна пока не соответствует Копенгагенским критериям.

"Украина на расстоянии нескольких световых лет от их выполнения", — подчеркнула Кальюлайд, слова которой цитировал ТАСС.

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