Google оштрафовали почти на 177 миллионов долларов

Многомиллионный штраф компании Google придётся заплатить за злоупотребление доминирующим положением. Об этом сообщил Южнокорейский регулятор.

Как считают в ведомстве, технологический гигант вёл "антиконкурентную" политику по соглашениям в сфере операционных систем.

Так, по мнению регулятора, Google вынуждал производителей смартфонов подписывать "соглашение о борьбе с фрагментацией", пишет агентство «Рёнхап». Тем самым мешая другим производителям операционных систем и приложений для телефонов выйти на глобальный рынок. За что и оштрафован на 176,8 миллионов долларов.

Ранее российский ФАС оштрафовал Google за незаконную рекламу финансовой компании на территории РФ. По информации ведомства, фирма, которая попала в рекламные блоки Google, вела свою деятельность незаконно. Суммарно с начала года интернет-гигант заплатил в казну РФ почти 800 тысяч рублей.

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