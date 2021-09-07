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ФАС оштрафовала Google за рекламу

Происшествия

Управление Федеральной антимонопольной службы России по Москве оштрафовало корпорацию Google на 200 тысяч рублей за ненадлежащую рекламу. В этом году компания уже выплатила 800 тысяч рублей штрафов.

ФАС оштрафовала Google за рекламу

По данным ФАС, в мае Google рекламировала финансовую компанию, которая вела свою деятельность на территории России, не имея соответствующей лицензии. Таким образом, американская корпорация нарушила законодательство о рекламе, за что ей был выписан штраф в размере 200 тысяч рублей.

Это уже пятый штраф, который наложило столичное УФАС на Google за нарушение законодательства о рекламе. Ранее компания оплатила предыдущие четыре штрафа, общая сумма которых составила 800 тысяч рублей.

Руководитель УФАС России по Москве Екатерина Соловьёва заявила, что ведомство серьёзно относится к рекламе финансовых компаний, работающих в РФ без лицензии, поскольку это может негативно повлиять на благосостояние россиян.

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Автор: Игорь Рябов
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