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Белорусу, который сбежал в Россию, грозит восемь лет тюрьмы за участие в акциях

Мир

Российские власти передадут Белоруссии Вадима Дубойского, который участвовал в митингах в Бресте после выборов президента в прошлом году.

Белорусу, который сбежал в Россию, грозит восемь лет тюрьмы за участие в акциях

Правоохранители завели уголовное дело на Вадима Дубойского за участие в массовых беспорядках. На родине мужчина может получить до восьми лет тюрьмы. По данным правозащитной организации "Весна", сегодня Белгородский суд решил экстрадировать обвиняемого в Белоруссию.

"Российские правозащитники будут готовить кейс Вадима в ЕСПЧ", — добавили сотрудники центра.

На акции против результатов выборов силовики задержали и избили Вадима Дубойского. Он снял побои в больнице. Из-за уголовного преследования мужчина уехал в Россию.

Ранее представители Евросоюза потребовали освободить оппозиционеров Марию Колесникову и Максима Знака, которых приговорили на 11 и 10 лет соответственно. В объединении заявили, что Александр Лукашенко репрессировал 650 белорусов.

"ЕС сожалеет о продолжающемся грубом несоблюдении Минском прав человека и фундаментальных свобод народа Белоруссии. ЕС требует немедленного и безусловного освобождения всех политических заключённых в Белоруссии", — заявили представители, которых процитировал ТАСС.

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Кедми выдал ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ситуации в Белоруссии
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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