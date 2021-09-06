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Белорусского оппозиционера Марию Колесникову приговорили к тюремному заключению

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

В Белоруссии оппозиционер Мария Колесникова получила 11 лет лишения свободы, другому оппоненту действующей власти, Максиму Знаку, дали 10 лет тюремного срока.

Белорусского оппозиционера Марию Колесникову приговорили к тюремному заключению

По данным правоохранителей, обвиняемые:

  • сговорились, чтобы захватить власть в республике;
  • призывали нанести вред национальной безопасности;
  • участвовали в экстремистском формировании.

Минский суд изучал дело в закрытом режиме, пока активисты находились в следственном изоляторе.

В Генпрокуратуре заявили, что Мария Колесникова и Максим Знак использовали специальную методику, чтобы получить власть в Белоруссии незаконными способами.

"Аккумулирование представителей протестного движения для формирования неорганизованной массы людей как инструмента достижения целей и способа формирования протестного настроения участников", — привели механизм сотрудники ведомства, слова которых цитирует РИА Новости.

Напомним, что ранее работники ООН призвали белорусские власти отпустить из следственного изолятора Марию Колесникову. По словам специалистов, её похитили седьмого сентября агенты безопасности. Они привезли оппозиционера на границу, чтобы депортировать, однако девушка порвала свой паспорт. Затем её не могли найти три дня.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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