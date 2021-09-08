Представительство ЕС объявило демарш МИД Белоруссии из-за мигрантов

Представительство Евросоюза в Белоруссии выступило с демаршем в адрес МИД республики из-за идущего через неё потока нелегальных мигрантов.

В распространённом 8 сентября сообщении представительства говорится о 50-кратном увеличении числа незаконных пересечений границы из Белоруссии в Евросоюз.

«Объективных причин для столь резкого увеличения числа незаконных пересечений на рассматриваемом маршруте нет», - подчеркнули в представительстве.

ЕС полагает, что Белоруссия использует мигрантов в политических целях, осуждает эти действия и призывает власти страны прекратить их.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Белоруссия использует мигрантов, чтобы создать искусственное давление на восточную границу Евросоюза.

Власти Польши ввели чрезвычайное положение в граничащих с Белоруссией территориях из-за наплыва нелегальных мигрантов.

В свою очередь в Белоруссии обвинили Латвию, Литву и Польшу в нарушении международного права из-за ситуации с мигрантами.

По словам зампреда государственного пограничного комитета Белоруссии Романа Подлинева, из этих стран беженцев выталкивают силой на белорусскую территорию.

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