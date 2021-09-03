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Боррель: Минск создаёт искусственное миграционное давление на границу ЕС

Мир

Белоруссия создаёт искусственное миграционное давление на границу Евросоюза в Литве и Польше, заявил журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после  неформальной встречи глав МИД сообщества в Словении.

Боррель: Минск создаёт искусственное миграционное давление на границу ЕС

«Белоруссия использует мигрантов и беженцев, чтобы создать искусственное давление на восточную границу Евросоюза, поскольку границы Литвы и Польши - это границы ЕС», - цитирует заявление представителя ЕС ТАСС.

По словам Борреля, главы МИД Евросоюза заявили о готовности принять необходимые меры, чтобы поддержать Латвию, Литву и Польшей в ситуации с мигрантами, если та будет ухудшаться.

Ранее сообщалось, что власти Польши ввели чрезвычайное положение в граничащих с Белоруссией территориях из-за наплыва нелегальных мигрантов.

В Литве  заявили о спровоцированном Минском миграционном кризисе. 

Вместе с тем глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в Евросоюзе категорически отказываются от консультаций по вопросам нелегальной миграции, которые Минск предлагает провести с апреля 2021 года.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
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