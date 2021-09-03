Белоруссия создаёт искусственное миграционное давление на границу Евросоюза в Литве и Польше, заявил журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после неформальной встречи глав МИД сообщества в Словении.
«Белоруссия использует мигрантов и беженцев, чтобы создать искусственное давление на восточную границу Евросоюза, поскольку границы Литвы и Польши - это границы ЕС», - цитирует заявление представителя ЕС ТАСС.
По словам Борреля, главы МИД Евросоюза заявили о готовности принять необходимые меры, чтобы поддержать Латвию, Литву и Польшей в ситуации с мигрантами, если та будет ухудшаться.
Ранее сообщалось, что власти Польши ввели чрезвычайное положение в граничащих с Белоруссией территориях из-за наплыва нелегальных мигрантов.
В Литве заявили о спровоцированном Минском миграционном кризисе.
Вместе с тем глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в Евросоюзе категорически отказываются от консультаций по вопросам нелегальной миграции, которые Минск предлагает провести с апреля 2021 года.
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