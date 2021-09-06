Захарова напомнила США о статусе России в украинском конфликте

Мария Захарова, официальный представитель МИД России, настойчиво попросила консульство США в России поведать посольству США в Украине, что РФ вовсе не является сторонницей Минских соглашений.

Такое резкое заявление было сделано после сообщения пресс-службы посольства США на Украине, в котором заключался призыв России исполнять Минские соглашения в полном объёме.

Иностранных политиков волнует, в частности, вопрос об осуществлении плана ОБСЕ вести наблюдения на границе России и Украины, а также отпустить нелегально задержанных людей.

Представитель российского МИД возмущена услышанными заявлениями, ведь в Минских обязательствах ничего не сказано о том, что Россия кому-то что-то должна.

"Такие обязательства есть у сторон конфликта, которыми являются ВС Украины и власть Украины, с одной стороны, и ДНР, ЛНР, их вооружённые организации — с другой", — заявила Захарова.

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