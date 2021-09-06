Белоруссия и Россия создали программу по единому рынку газа

Белоруссия вместе с Россией создали союзную программу по газу, она готова полностью, заявил первый вице-премьер РБ Николай Снопков.

Он уверен, что в следующем году она заработает в полную силу.

"Программа основана на простых для обеих стран понятиях и принципах для единого подхода лучшему функционированию общего газового рынка", — подчеркнул Николай Снопков.

Ранее о подготовке к газовому проекту заявлял посол республики в РФ Владимир Семашко. Он уверен, что последнее согласование газовой программы пройдёт уже 7 сентября.

Он напомнил, что сейчас цена российского газа для белорусского рынка установлена в размере 128,5 доллара за тысячу кубометров.

"Это лучшая цена среди всех стран СНГ, она очень комфортна для всех граждан и чиновников Белоруссии", — подчеркнул чиновник, цитирует которого РИА Новости.

Ранее Семашко рассказал, что страны готовят еще несколько союзных программ о которых будет объявлено на заседании в Минске 10 сентября.

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