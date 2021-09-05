Эксперт не уверен в снижении цен на газ в Европе

Цены на газ в европейских странах останутся высокими из-за того, что подземные хранилища не заполнены газом в полной мере. Зимой Европа будет замерзать из-за недостатка газа. Об этом заявил бывший глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле.

В интервью ТАСС он отметил, что следующий 2022 год будет холодным и европейцы начнут замерзать.

"Следующий год мы встретим с низким показателем по наполняемости газом в хранилищах. Поэтому этой зимой не стоит рассчитывать на низкие цены на газ", — отметил собеседник.

Зеле напомнил о том, что зимой этого года европейские страны испытывали трудности с поставками отопления, особенно зимой, так как весна и зима были необычно холодными.

Экс-глава компании уверен, что стоимость газа будет зависеть от погодных условий.

"Если холода придут, как и в прошлом году, рано, то цены на газ не опустятся, а наоборот — взлетят. Единственная надежда остаётся на мягкую зиму, тогда цены на газ снизятся", - подытожил он.

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