Талибы* заявили о захвате нескольких районов в Панджшере

"Талибан"* отбил у сил Фронта сопротивления Афганистана несколько районов в Панджшере.

Представитель движения рассказал, что боевиками захвачены несколько районов, а также четыре контрольно-пропускных пункта, пишет РИА Новости.

В ходе боёв убиты более трёх десятков бойцов сил сопротивления, в том числе три командира.

Ранее Фронт национального сопротивления Афганистана сообщил о взятии под свой контроль города Чарикар, являющегося административным центром провинции Парван.

Кроме того, у талибов* удалось отбить также четыре уезда в провинции Бадахшан.

По информации сопротивления, прошлой ночью боевики попытались штурмовать Панджшер через долину Андараб, а также в районе перевалов Саланг и Хавак, города Гулбахор и уезда Шотул. Атаки террористов были отбиты. При этом талибы* понесли тяжёлые потери.

Представители Фронта национального сопротивления Афганистана сообщили также о столкновениях с боевиками в провинции Тахар. В частности, местом боёв стал находящийся вблизи границы с Таджикистаном уезд Хваджа-Гхар.

* организация запрещена в РФ

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