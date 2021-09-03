Фронт сопротивления Афганистана отбил у талибов* город и несколько уездов

Фронту национального сопротивления Афганистана удалось отбить у талибов* город Чарикар, являющийся административным центром провинции Парван, а также несколько уездов.

В ночь на 3 сентября талибы* штурмовали Панджшерскую долину со стороны перевалов Саланг и Хавак, в районе уезда Шотул и города Гулбахор, а также через долину Андараб, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные представителей сопротивления.

На всех направлениях талибы* понесли значительные потери. В частности, на перевале Ховак были убиты не менее 100 боевиков. В уезде Шотул террористов разгромили, в районе Саланг — блокировали.

После этого силы Фронта национального сопротивления Афганистана перешли в контратаку и отбросили боевиков из города Чарикар.

Кроме того, у талибов* отбили четыре уезда в провинции Бадахшан.

Также сообщается, что столкновения сил сопротивления с боевиками произошли в провинции Тахар, том числе в уезде Хваджа-Гхар, который находится неподалёку от границы с Таджикистаном.

"Талибан"* ещё не прокомментировал информацию Фронта национального сопротивления.

* организация запрещена в РФ

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