Ахмад Масуд назвал условия окончания борьбы с талибами* в Панджшере

Прекращение борьбы с талибами* возможно в случае создания ими в стране инклюзивного и децентрализованного правительства, заявил изданию Foreign Policy лидер действующего в провинции Панджшер Фронта сопротивления Афганистана Ахмад Масуд.

"Если талибы* намереваются разделить власть со всеми и намерены установить справедливость, предоставить равноправие и свободу всем в Афганистане, тогда я отступлю и уйду из политики", — добавил он.

Напомним, 22 августа пришедшие к власти в Афганистане талибы* дали Масуду четыре часа на капитуляцию. Однако он ответил, что не сдаст Панджшер, население которого готово к сопротивлению. Кроме того, Ахмад Масуд сообщил, что к нему из других регионов Афганистана прибыли военные, в том числе бойцы спецподразделений.

Позже представитель движения Сухейль Шахин сообщил РИА Новости, что "Талибан"* ведёт переговоры с Фронтом сопротивления Афганистана по мирному урегулированию ситуации.

Напомним, Панджшерское сопротивление — единственный в Афганистане организованный очаг противостояния талибам*. Фронт сопротивления Афганистана действует на территории горной провинции Панджшер, которая является одним из самых маленьких по населению и площади регионов страны.

По словам Ахмада Масуда, он не получает какой-либо финансовой поддержки из-за рубежа.

* организация запрещена в РФ

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.