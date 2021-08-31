Движение "Талибан" просит о помощи

Высшее руководство радикального движение "Талибан"* обратилось к мировому сообществу с призывом о помощи.

Как заявил представитель радикалов, помощь необходима в сфере экономики, здравоохранения и образования.

По данным телеканала Al Jazeera, представитель талибов, в частности, заявил, что "его сподвижники запрашивают у всего мирового сообщества помощи, прежде всего, оставшемуся в Афганистане местному населению.

"Талибы никогда не позволят разжигать новые войны. Более того, мы стремимся к тому, чтобы не возникало никаких разногласий между нами и представителями других стран", — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что 30 августа военное командование США вывело из Афганистана последнего солдата и всех граждан Америки.

По словам главы центрального командования США генерала Кеннета Маккензи, с выводом военных завершена 20-летняя миссия США в Афганистане.

*Запрещённая в Российской Федерации террористическая организация.

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