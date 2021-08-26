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CNN: талибы* арестовали экс-президента Афганистана

Мир

Бойцы радикального движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в России) отправили под домашний арест бывшего президента Афганистана Хамида Карзая и главу совета по нацпримирению Абдуллу Абдуллу.

CNN: талибы* арестовали экс-президента Афганистана

По данным CNN, талибы отобрали оружие у охранников и конфисковали автомобили.

Ранее афганские средства массовой информации сообщали, что "Талибан" собирается пригласить Карзая, Абдуллу и лидера Исламской партии Гульбеддина Хекматиара в совет по управлению Афганистаном. Планируется, что в совет будут входить 12 участников, в том числе лидер политического крыла организации Абдула Гани Барадар и глава военной комиссии Моулави Якуба.

Ранее боевики "Талибана" за короткий срок захватили большую часть Афганистана. Единственной провинцией, которая не сдалась талибам, является Панджшер. Это один из самых малонаселенных регионов страны.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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