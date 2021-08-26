"Владимир, не пугай зелёными соплями": Порошенко обвинил Зеленского в нападении

Экс-президент Украины Пётр Порошенко обвинил действующего главу государства Владимира Зеленского в причастности к нападению на свою персону.

Напомним, что Петра Алексеевича, которому не дали пригласительный билет на воинский парад по случаю Дня независимости Украины, облили зелёнкой в центре Киева.

По данным полиции, Порошенко шёл на Марш защитников, когда на него напал мужчина, предположительно, житель Черниговской области страны, и плеснул "зелёным антисептиком" в лицо.

После инцидента пятый президент Незалежной сразу указал на своего преемника Зеленского, обвинив его в причастности к нападению.

"Я не хотел этого говорить, но я должен это сказать. Владимир Александрович [Зеленский], я понимаю — это страшно. Я понимаю, что вы больше боитесь добровольцев, военных, настоящих патриотов, чем Путина, — сказал Порошенко. — Не пытайся остановить нас своими зелёными соплями”.

Полиция начала расследование этого инцидента.

Напомним, что в апреле 2019 года Зеленский победил Порошенко во втором туре президентских выборов, набрав колоссальные 73,22% голосов. С тех пор популярность Зеленского несколько снизилась, но его рейтинг остается выше, чем у Порошенко.