ЦИК Украины подвел официальные итоги второго тура выборов

Центральная избирательная комиссия Украины 30 апреля подвела официальные итоги второго тура президентских выборов. После подсчета данных всех протоколов голосования с "мокрыми печатями", оказалось, что Владимира Зеленского поддержали 73,22% избирателей. Петр Порошенко набрал 24,45%.
Выборы проходили 21 апреля, но об окончательных результатах Центральная избирательная комиссия сообщиа лишь в последний день, когда это возможно по закону. В штабе Владимира Зеленского задержку объяснили желанием членов ЦИК не дать возможности новому президенту вступить в должность до 27 мая, чтобы он не смог досрочно распустить Верховную Раду. В избирательной комиссии такие обвинения называют беспочвенными.
Напомним, что в Верховной Раде уже зарегистрирован проект закона, по которому полномочия нового президента должны быть существенно урезаны. Как сообщала "Правда.Ру", документ предполагает лишение главы государства прав назначать руководителей силовых структур и министра иностранных дел. Инициативу поддержали спикер парламента Андрей Парубий и два его заместителя.
Источник фото: "Правда.Ру"
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