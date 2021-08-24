Экс-президент участвовал в "Марше защитников Украины".
Издание "Страна.UA" сообщило в Telegram, что бывшего президента Украины Петра Порошенко облили зелёнкой в центре Киева.
Ранее Порошенко поучаствовал в "Марше защитников Украины", организованном в Киеве ветеранами военной операции в Донбассе в честь Дня независимости страны.
По словам источника, экс-президента облили зелёнкой у входа на станцию метро Крещатик, когда тот направлялся в сторону Кабинета министров. На опубликованных кадрах на лице и одежде Порошенко видны следы зелёнки.
После случившегося потерпевший сел в полицейскую машину и отправился в неизвестном направлении. Его супруга Марина Порошенко с ним не поехала.
Празднование Дня Независимости Украины проходит 24 августа.
Ранее Pravda.Ru писала о том, что украинские спортсмены отказались уходить от россиян на церемонии открытия Паралимпиады в Токио.
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