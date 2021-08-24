EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Сивков: поражение США в Афганистане может вызвать цепную реакцию
Эксперты сознательно нагнетают страх, пугая американцев повторением 11 сентября
Какие полезные для человека продукты категорически нельзя кошкам и собакам
Помогает ли вода худеть? Нет!
Эксперт о самом массовом танке современности
В лечении "ковида" нет абсолютно бесполезных препаратов
Инна Святенко: феминизм в России никогда не приживётся
Герман Клименко: электронное голосование абсолютно безопасно
В ООН ответили по поводу санкций в отношении талибов*

Независимость Украины Порошенко отпразднует дома – на Парад его не позвали

Мир » Бывший СССР » Украина

Экс-президент Украины Пётр Порошенко, по мнению украинских властей, недостоин присутствовать на воинском параде по случаю Дня Независимости. Ему даже пригласительного не выдали.

 

Об этом сообщил в Facebook советник Порошенко Юрий Бирюков, который, по его же словам, "сам узнал об этом случайно", от Ирины Геращенко, председателя парламентской фракции "Европейская солидарность":

 

Возмущенный советник "майданного президента" напомнил украинцам, что на параде будет показана техника, "которую покупали при Порошенко", а военнослужащие будут одеты в форму, "которую придумывали и утверждали при Порошенко". Да вообще, по его словам, это будет "ПАРАД ПОРОШЕНКО, на который его не захотели пригласить".

К слову, как стало известно, Порошенко — не единственная персона нон грата на торжествах по случаю главного государственного праздника Украины.

Офис Зеленского посчитал, что там делать нечего ещё и раскольническому "Киевскому патриарху" Филарету (Денисенко).

"Владимир Зеленский, не пригласив Денисенко на парад ВСУ, пошел на нарушение воинской чести ВСУ. Денисенко — Герой Украины, его считают своим духовным отцом многие видные участники АТО, которые сегодня обязательно будут на параде. Ордена, которые "Киевский патриархат" выдавал солдатам АТО на Донбассе, носятся на форме ВСУ вместе с государственными наградами Украины".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Языковой раскол: украинцы увлечённо стучат на тех, кто не говорит на мове
ВМФ России пополнится новыми военными кораблями и атомными подводными лодками
В России определены регионы, первыми попадающие в зону глобального потепления
Сивков: поражение США в Афганистане может вызвать цепную реакцию
Эксперты сознательно нагнетают страх, пугая американцев повторением 11 сентября
Какие полезные для человека продукты категорически нельзя кошкам и собакам
Помогает ли вода худеть? Нет!
Греция продолжает гореть: масштабы бедствия и оценка угрозы для туристов
Как правильно выбирать чай
Путин поддержал единороссов финансовым креативом
Популярное
Евросоюз
Неблагодарный Путин: почему Берлин круто изменил позицию по Донбассу

Берлин круто изменил позицию по Донбассу после того, как  Ангела Меркель встретилась в Москве с Владимиром Путиным.

Неблагодарный Путин: почему Берлин круто изменил позицию по Донбассу
Эксперт: Германия изменит позицию по Минским соглашениям
Евросоюз
Эксперт: Германия изменит позицию по Минским соглашениям
Мир. Новости мира
Орден не помог: Меркель так ничего и не пообещала Зеленскому
Происшествия
В Волгоградской области после прививки от "ковида" умер 37-летний мужчина
Василий Амирджанов Афганистан станет образцом суверенной демократии Василий Амирджанов Андрей Мартынюк Кирилл Барашков: "Крымская платформа" — это яркая, но уже сгоревшая комета Андрей Мартынюк Любовь Степушова Неблагодарный Путин: почему Берлин круто изменил позицию по Донбассу Любовь Степушова
Новости Украины
Мнение: Зеленский поставил крест на помощи из Германии, нахамив Меркель
Здоровье
Врач рассказал, можно ли вакцинироваться от "ковида" с высоким давлением
"ЛизаАлерт" протестует против неисполнения закона о геолокации
Общество
"ЛизаАлерт" протестует против неисполнения закона о геолокации
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников