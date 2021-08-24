Независимость Украины Порошенко отпразднует дома – на Парад его не позвали

Экс-президент Украины Пётр Порошенко, по мнению украинских властей, недостоин присутствовать на воинском параде по случаю Дня Независимости. Ему даже пригласительного не выдали.

Об этом сообщил в Facebook советник Порошенко Юрий Бирюков, который, по его же словам, "сам узнал об этом случайно", от Ирины Геращенко, председателя парламентской фракции "Европейская солидарность":

Возмущенный советник "майданного президента" напомнил украинцам, что на параде будет показана техника, "которую покупали при Порошенко", а военнослужащие будут одеты в форму, "которую придумывали и утверждали при Порошенко". Да вообще, по его словам, это будет "ПАРАД ПОРОШЕНКО, на который его не захотели пригласить".

К слову, как стало известно, Порошенко — не единственная персона нон грата на торжествах по случаю главного государственного праздника Украины.

Офис Зеленского посчитал, что там делать нечего ещё и раскольническому "Киевскому патриарху" Филарету (Денисенко).

"Владимир Зеленский, не пригласив Денисенко на парад ВСУ, пошел на нарушение воинской чести ВСУ. Денисенко — Герой Украины, его считают своим духовным отцом многие видные участники АТО, которые сегодня обязательно будут на параде. Ордена, которые "Киевский патриархат" выдавал солдатам АТО на Донбассе, носятся на форме ВСУ вместе с государственными наградами Украины".