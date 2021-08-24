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В Белоруссии назвали детсады опорой цветной революции

Мир

Министр образования Белоруссии Игорь Карпенко заявил, что некоторые частные детские сады и школы в Белоруссии стали опорными точками для цветной революции.

В Белоруссии назвали детсады опорой цветной революции

По его словам, "полулегальные частные детские сады и школы под вывеской индивидуальных предпринимателей, общественных или религиозных объединений в большинстве использовались в политических целях, становились опорными точками для цветной революции, а их сотрудники и руководители оказались в деструктивных организациях разного уровня".

Проблема заключается в следующем — сейчас зарегистрировать детский сад или школу может любой желающий. По крайней мере, так объясняет министр.

Но проблема, по словам Игоря Карпенко, не только в регистрации кем угодно образовательного учреждения. Он отметил, что поскольку Белоруссия государство социально ориентированное, то задача власти — дать качественное образование всем гражданам. А навязывание рыночных механизмов, отметил министр, ведет к социальному расслоению, сообщает "БелТА".

Он сообщил, что будет установлен законодательный запрет на использование "в наименованиях юридических лиц, не являющихся учреждениями образования, слов "детский сад", "школа", "гимназия", "академия", "университет"". И пообещал, что в ближайшее время будет принята норма о лицензировании.

После президентских выборов, которые прошли в Белоруссии в августе прошлого года, отношения между этой страной и Западом резко ухудшились. Они и до того не были простыми, хотя в последние пару лет наметилась тенденция к их улучшению. Однако эта тенденция сошла на нет после президентских выборов.

В итоге Евросоюз и США в течение года неоднократно вводили санкции против Белоруссии. В ответ власти этой страны запрещали импорт некоторых видов товаров. Не говоря уж о резких комментариях, которыми периодически обмениваются стороны.

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Любовь Степушова
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