Эвакуация из Афганистана: какие у Запада средства влияния на Талибан?

Уйдут ли США из Афганистана 31 августа, как это было предусмотренно договоренностями с талибами, там более, что 23 августа Белый дом вновь подчеркнул свою решимость сделать это? Однако все идет к тому, что эта дата будет перенесена. Великобритания, Франция и Германия выступают за то, чтобы их их присутствие в стране было продлено для того, чтобы завершить эвакуацию своих граждан и афганцев, сотрудничавших с ними.

И главное: стоит ли вести переговоры с новой властью в Кабуле о переносе сроков эвакуации американских войск или, напротив, ввести санкции против исламистов, как настаивают Канада и Великобритания? Эти вопросы станут предметом обсуждения на виртуальном саммите Большой семерки сегодня. В любом случае, отныне США и их союзники будут вынуждены договариваться с талибами, которые овладели Афганистаном и являются главной политической силой этой страны.

"Среди предложений, которые мы им сделали — признание, легимитизация их государственного статуса" — сказал в своем интервью RFI эксперт по Афганистану Жерар Шальян (Gérard Chaliand). — "До сегодняшнего дня они (талибы) старались скрыть свои намерения чтобы не нервировать население и обходились без лишнего насилия, чтобы люди приняли их власть. Будут ли они и в дальнейшем вести себя так же? Действительно ли они заинтересованы в этом? Считаю, что да. Дополнительные 8-10 дней для эвакуации как-то повлияют на их очевидную победу? Очевидно, нет. Просто они могут сказать: "Именно мы решаем, соглашаться с этим или нет. Мы хотим выторговать для себя больше, чем предусмотрено". США, Великобритания, Франция и Германия к переговорам готовы. Остается узнать, что будут требовать их контрагенты в качестве нынешних хозяев положения в Афганистане".

Предотвратить гуманитарный кризис

Члены Большой семерки: США, Великобритания, Канада, Германия, Франция, Италия и Япония сегодня попытаются срочно найти общий выход из афганского кризиса. "Предотвратить гуманитарный кризис" — это одна из целей виртуального саммита, объявленных британским премьером Борисом Джонсоном. Решения этого срочного совещания могут стать судьбоносными для тысяч афганцев, ожидающих эвакуации в аэропорту Кабула.

Дискуссия о дате завершения эвакуации может быть достаточно напряженной. США давно заявляли, что планируют завершить ее 31 августа. По мнению Великобритании и Франции, этот срок слишком мал, чтобы спасти тех афганцев, которые могут оказаться под ударом. Борис Джонсон попытается убедить Джо Байдена перенести эту дату. А с талибами договариваться придется. Последние уже заявили, что они категорически возражают против любого переноса.

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