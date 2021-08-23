Украина ввела санкции против "Ростелекома" и ряда российских СМИ

Владимир Зеленский заблокировал на Украине несколько российских юридических лиц.

На официальном сайте офиса президента Украины опубликован новый указ, свидетельствующий о том, что Владимир Зеленский ввел санкции против нескольких российских юридических лиц.

Ограничительные меры коснутся провайдера цифровых услуг и сервисов "Ростелеком" и газеты "Московский комсомолец".

Также санкции распространятся на:

"Эра-медиа",

"Скептик",

"Версия",

"Анна-ньюс",

"Лайт-принт",

"Наше завтра",

ассоциацию благотворительной помощи "Взаимопомощь",

Фонд изучения исторической перспективы,

акционерное общество "Бизнес Ньюс Медиа",

акционерное общество "ТРК-3",

"Новинфо",

"Народные новости",

"Информационное агентство "Онли ньюс".

СНБО одобрил ограничительные меры против депутата Верховной рады Андрея Деркача и других лиц, уже попавших под санкции США.

Ранее Pravda.Ru писала, что Владимир Зеленский заявил о флоте, который "разблокирует" Черноморский регион.

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