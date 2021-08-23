Владимир Зеленский заблокировал на Украине несколько российских юридических лиц.
На официальном сайте офиса президента Украины опубликован новый указ, свидетельствующий о том, что Владимир Зеленский ввел санкции против нескольких российских юридических лиц.
Ограничительные меры коснутся провайдера цифровых услуг и сервисов "Ростелеком" и газеты "Московский комсомолец".
Также санкции распространятся на:
СНБО одобрил ограничительные меры против депутата Верховной рады Андрея Деркача и других лиц, уже попавших под санкции США.
Ранее Pravda.Ru писала, что Владимир Зеленский заявил о флоте, который "разблокирует" Черноморский регион.
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