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Украина ввела санкции против "Ростелекома" и ряда российских СМИ

Мир » Бывший СССР » Украина

Владимир Зеленский заблокировал на Украине несколько российских юридических лиц.

Украина ввела санкции против "Ростелекома" и ряда российских СМИ

На официальном сайте офиса президента Украины опубликован новый указ, свидетельствующий о том, что Владимир Зеленский ввел санкции против нескольких российских юридических лиц.

Ограничительные меры коснутся провайдера цифровых услуг и сервисов "Ростелеком" и газеты "Московский комсомолец".

Также санкции распространятся на:

  • "Эра-медиа",
  • "Скептик",
  • "Версия",
  • "Анна-ньюс",
  • "Лайт-принт",
  • "Наше завтра",
  • ассоциацию благотворительной помощи "Взаимопомощь",
  • Фонд изучения исторической перспективы,
  • акционерное общество "Бизнес Ньюс Медиа",
  • акционерное общество "ТРК-3",
  • "Новинфо",
  • "Народные новости",
  • "Информационное агентство "Онли ньюс". 

СНБО одобрил ограничительные меры против депутата Верховной рады Андрея Деркача и других лиц, уже попавших под санкции США.

Ранее Pravda.Ru писала, что Владимир Зеленский заявил о флоте, который "разблокирует" Черноморский регион.

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Автор: Алексей Ткаченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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