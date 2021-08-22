Зеленский заявил о флоте, который "разблокирует" Черноморский регион

Президент Украины хочет обсудить данный вопрос на встрече с Джозефом Байденом.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал ряд заявлений на брифинге по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, прошедшей в Киеве. Трансляция брифинга велась в Facebook.

В частности, Зеленский объявил о намерениях сделать украинский флот "таким же мощным, как 30 лет назад":

Нам это надо, чтобы разблокировать Черноморский и Азовский регионы.

По словам украинского президента, Киев уже просил помощи в развитии флота у Великобритании и США. Зеленский собирается обсудить данный вопрос на встрече с президентом США Джозефом Байденом, которая должна состояться 31 августа.

Кроме того, Зеленский рассказал, что рассчитывает на помощь Германии в поставках оружия на Украину и надеется на понимание со стороны Ангелы Меркель.

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