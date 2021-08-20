Эрдоган: Турция не будет "хранилищем мигрантов из Европы" и мигрантов не возьмет

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не будет принимать беженцев из Афганистана и что он не сделает Турцию "хранилищем мигрантов из Европы". Он призвал Евросоюз взять на себя ответственность за мигрантов из этой страны.

По словам Эрдогана, Анкара уже предприняла меры вдоль своих границ с Ираном — ключевым маршрутом для афганских мигрантов в Турцию.

Президент Турции также признался, что готов сесть за стол переговоров с членами движения Талибан*, чтобы вместе решить "общие вопросы повестки дня".

Напомним, что в минувшее воскресенье талибы* захватили Кабул и прекратили наступление по всему Афганистану, президент Ашраф Гани бежал из страны, а бывший вице-премьер на севере страны формирует отряды "сопротивления".

* группировка, запрещенная в России.