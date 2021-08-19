Ловите вора: полпред Афганистана в Таджикистане потребовал ареста Гани

Посольство Афганистана в Таджикистане потребовало от Интерпола задержать сбежавшего из страны президента Ашрафа Гани, обвинив его в краже денег афганского народа.

Посол Мохаммад Захир Агбар настаивает на том, что бывшие афганские чиновники, включая президента Гани, должны предстать перед "международным судом”, чтобы можно было "вернуть богатство и финансы народа".

Напомним, ранее сообщалось, что, поспешно покидая Кабул, Гани прихватил столько наличности, что мешки с ней даже не поместились в вертолет.

По данным российского посольства в Афганистане, Гани прибыл в Кабульский аэропорт на нескольких автомобилях, груженных наличными и ценностями.

В среду Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) подтвердили, что "свергнутому" афганскому президенту и его семье разрешен въезд в страну "по гуманитарным соображениям”.

Посольство Афганистана в Таджикистане также заявило, что первый вице-президент Амрулла Салех стал "официально исполняющим обязанности президента” после побега Гани из Афганистана.

Сам Салех уже объявил себя новым законным лидером Афганистана и поклялся не сдаваться боевикам Талибана*, которых он назвал "террористами”. Сейчас в северной провинции Панджшер он собирает отряды сопротивления талибам.

Новый виток гражданской войны в Афганистане, по прогнозам экспертов, "кровопролитным".

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