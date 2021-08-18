В Афганистане осталась одна провинция, в которой нет власти "Талибана"*. Это Панджшер, расположенная на севере страны.
Как сообщают местные ТГ-каналы, там организована группа сопротивления, которую возглавил Ахмад Шах Масуд, сын известного полевого командира.
В местных соцсетях люди пишут, что "у границ провинции собираются несложившие оружие солдаты правительственных войск и подразделений афганских сил безопасности". Из них якобы формируются отряды ополчения.
По непроверенным данным, в Панджере находится бывший вице-президент страны Амрулла Салех.
"На своей земле. Со своим народом. С реальной целью и притязанием. С полной уверенностью в правоте. Я вижу источник легитимности сопротивления в противостоянии угнетению и жестокой диктатуре Пакистана", — цитируют местные жители его слова.
Известно, что в настоящее время руководители "последнего афганского сопротивления" ведут переговоры с Парижем и Вашингтоном на предмет оказания им помощи в вооружении и снабжении отряда ополчения.
В случае отказа Ахмад Шах Масуд планирует просить Москву "выступить посредником в переговорах с исламистами".
К слову, напомним, что ранее Панджшер уже была центром афганского сопротивления "Талибану"*. Когда в 90-х боевики взяли Кабул, именно в этой провинции укрывались остатки правительственных войск и президент Раббани.
Вот что тогда писала Pravda.Ru:
Дмитрий Литвинович: Афганистан: Север против Юга
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
На территории Панджшерского ущелья — его протяженность 115 километров — расположено большое количество военных застав, оставшихся еще со времен присутствия в стране советского военного контингента.
* организация, запрещенная в РФ
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