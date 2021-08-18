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Единственная невзятая талибами* провинция Афганистана собирает ополчение

Мир

В Афганистане осталась одна провинция, в которой нет власти "Талибана"*. Это Панджшер, расположенная на севере страны.

©В Панджшере подняли флаг Северного Альянса; фото -соцсети

Как сообщают местные ТГ-каналы, там организована группа сопротивления, которую возглавил Ахмад Шах Масуд, сын известного полевого командира.

В местных соцсетях люди пишут, что "у границ провинции собираются несложившие оружие солдаты правительственных войск и подразделений афганских сил безопасности". Из них якобы формируются отряды ополчения.

По непроверенным данным, в Панджере находится бывший вице-президент страны Амрулла Салех.

"На своей земле. Со своим народом. С реальной целью и притязанием. С полной уверенностью в правоте. Я вижу источник легитимности сопротивления в противостоянии угнетению и жестокой диктатуре Пакистана", — цитируют местные жители его слова.

Известно, что в настоящее время руководители "последнего афганского сопротивления" ведут переговоры с Парижем и Вашингтоном на предмет оказания им помощи в вооружении и снабжении отряда ополчения.

В случае отказа Ахмад Шах Масуд планирует просить Москву "выступить посредником в переговорах с исламистами".

К слову, напомним, что ранее Панджшер уже была центром афганского сопротивления "Талибану"*. Когда в 90-х боевики взяли Кабул, именно в этой провинции укрывались остатки правительственных войск и президент Раббани.

Вот что тогда писала Pravda.Ru:

Дмитрий Литвинович: Афганистан: Север против Юга

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

На территории Панджшерского ущелья — его протяженность 115 километров — расположено большое количество военных застав, оставшихся еще со времен присутствия в стране советского военного контингента.

* организация, запрещенная в РФ

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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