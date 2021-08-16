Талибы объявили войну в Афганистане оконченной

Боевики Талибана* (организация, запрещенная в РФ) объявили о полной победе в своей двухдесятилетней борьбе против США и поддерживаемого западом правительства Афганистана.

Выступая в эфире телеканала "Аль-Джазира Мубашер” из президентского дворца в Кабуле, представитель талибов Мохаммед Наим объявил войну за Афганистан оконченной и сказал, что исламистские боевики достигли своей цели обеспечения "свободы своей страны и независимости своего народа".

"Сегодня великий день для афганского народа и моджахедов. Они были свидетелями плодов своих усилий и жертв в течение 20 лет, — заявил представитель политического управления талибов Мохаммад Наим. — Слава Богу, война в стране закончилась".

Наим сказал, что тип и форма нового режима в Афганистане будут ясны в ближайшее время, добавив, что талибы "не хотят жить в изоляции и призывают к мирным международным отношениям".

"Мы достигли того, к чему стремились, а именно свободы нашей страны и независимости нашего народа, — сказал он. — Мы никому не позволим использовать наши земли для нападения на кого-либо, и мы не хотим причинять вред другим”.

Мулла Абдул Гани Барадар, возглавляющий политическое бюро движения Талибан* (организация, запрещенная в РФ), заявил в воскресенье в кратком видеообращении, что "испытание начнется с удовлетворения ожиданий афганцев и решения их проблем".

Затем представитель организации добавил, что они ожидают, что иностранные державы "не повторят ошибку вторжения в Афганистан", учтя "неудачный опыт возглавляемой США коалиции."

Руководство Талибана* (организация, запрещенная в РФ) поклялось "решать проблемы международного сообщества путем диалога", а также пообещали амнистию бывшим правительственным лоялистам и охрану иностранных посольств и дипломатических миссий в Афганистане.

Все эти заявления были сделаны после того, как из страны бежал президент Афганистана Ашрам Гани.

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