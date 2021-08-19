Зеленский призвал "давить" на Россию по вопросу Крыма

Президент Украины готов к "любым шагам", чтобы вернуть "своих" крымчан.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью изданию "Украинская правда", что вопрос освобождения украинских заключенных в России приостановлен.

Зеленский выразил уверенность, что единственным выходом станут "прямые" переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Украинский лидер надеется найти новые решения проблемы во время саммита "Крымская платформа":

Мы готовы и к обменам, и к любым шагам, чтобы вернуть наших крымчан.

Зеленский заверил, что вопрос о заключенных поднимается со "всеми лидерами в любом формате встреч".

Кроме того, президент Украины попросил всех лидеров стран, поддерживающих Киев в крымском вопросе, активно работать и "давить" на Россию.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что Украина вышла ещё из одного соглашения СНГ, а эксперт-политолог рассказал о превращении Украины в страну третьего мира.

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