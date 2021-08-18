Украина вышла ещё из одного соглашения СНГ

В среду, 18 августа, состоялось заседание кабинета министров Украины, на котором был одобрен выход страны из соглашения СНГ от 13 ноября 1992 года о порядке финансирования коллективной деятельности по изучению и использованию космоса.

В России данное соглашение прекратило действие 21 декабря 2019 года.

Кроме того, кабмин Украины одобрил и отправил на подпись президенту Владимиру Зеленскому проект указа о выходе страны из соглашения "о порядке содержания и использования объектов космической инфраструктуры в интересах выполнения космических программ". Это соглашение перестало действовать в России 22 мая 2019 года.

В ведомстве уточнили, что данные соглашения в нынешних реалиях не соотносятся с национальными интересами Украины, потеряли актуальность и не имеют никакого полезного значения.

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