Талибы* нарушают свои обещания и публично казнят военных Афганистана

Боевики террористической организации "Талибан"* публично казнили четырёх командиров Сил безопасности Афганистана. Об этом рассказали свидетели — местные жители.

По данным очевидцев, талибы* совершили самосуд на стадионе. Информацию о планах радикалов устроить казни писали в Twitter с 14 августа. Сотрудник СМИ Муслим Ширзад подтвердил зверство боевиков и сказал, что один убитый — командир Хашим Регвал, приближённый главы полиции Кандагара.

В Twittеr можно найти видео, где народ наблюдает за казнью. Режиссёр и бывший морской пехотинец британец Джеймс Гэлис прокомментировал трагедию:

"Афганцы, с которыми мы были в феврале, все были казнены вне своих домов в Кандагаре".

Талибы* не стали опровергать новости о казни солдат. Также, по анонимным данным, часть военных заключили в тюрьму в провинции Фарах рядом с Ираном.

Напомним, что представители радикального движения "Талибан"* обещали военным республики амнистию:

"Если кто-то воевал против "Талибана"*, не должен ничего опасаться. Все могут жить в мире. Мы ваши братья. Если кто-то нападет на вас от имени "Талибана"*, немедленно сообщите об этом в наш штаб, чтобы он с ним разобрался".

*Запрещённая в России террористическая организация.

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