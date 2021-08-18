Боевики террористической организации "Талибан"* публично казнили четырёх командиров Сил безопасности Афганистана. Об этом рассказали свидетели — местные жители.
По данным очевидцев, талибы* совершили самосуд на стадионе. Информацию о планах радикалов устроить казни писали в Twitter с 14 августа. Сотрудник СМИ Муслим Ширзад подтвердил зверство боевиков и сказал, что один убитый — командир Хашим Регвал, приближённый главы полиции Кандагара.
В Twittеr можно найти видео, где народ наблюдает за казнью. Режиссёр и бывший морской пехотинец британец Джеймс Гэлис прокомментировал трагедию:
"Афганцы, с которыми мы были в феврале, все были казнены вне своих домов в Кандагаре".
Талибы* не стали опровергать новости о казни солдат. Также, по анонимным данным, часть военных заключили в тюрьму в провинции Фарах рядом с Ираном.
Напомним, что представители радикального движения "Талибан"* обещали военным республики амнистию:
"Если кто-то воевал против "Талибана"*, не должен ничего опасаться. Все могут жить в мире. Мы ваши братья. Если кто-то нападет на вас от имени "Талибана"*, немедленно сообщите об этом в наш штаб, чтобы он с ним разобрался".
*Запрещённая в России террористическая организация.
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