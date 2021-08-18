Минобороны США сообщило, что "Талибан"* предоставлял убежище "Аль-Каиде"* в Афганистане. Это продолжалось с апреля по июнь 2021 года.
Один из представителей "Талибана"* Сухейл Шахин исключил действия других группировок в Афганистане.
В Пентагоне заявили, что "Талибан"* продолжает сотрудничать с "Аль-Каидой"* для предоставления убежищ.
Минобороны также отметило, что еще одна террористическая группировка "ИГИЛ-Хорасан"* участвовала в дискредитации афганского правительства.
Последние несколько недель ситуация в Афганистане обострилась. В воскресенье боевики вошли в Кабул и захватили главное здание правительства. Глава страны Ашраф Гани сообщил, что покинул страну, а представитель "Талибана"* Мухаммед Наим объявил о завершении войны в Афганистане.
* Террористические организации, запрещенные в России.
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