Пентагон рассказал о сотрудничестве "Талибана"* и "Аль-Каиды"*

Минобороны США сообщило, что "Талибан"* предоставлял убежище "Аль-Каиде"* в Афганистане. Это продолжалось с апреля по июнь 2021 года.

Один из представителей "Талибана"* Сухейл Шахин исключил действия других группировок в Афганистане.

В Пентагоне заявили, что "Талибан"* продолжает сотрудничать с "Аль-Каидой"* для предоставления убежищ.

Минобороны также отметило, что еще одна террористическая группировка "ИГИЛ-Хорасан"* участвовала в дискредитации афганского правительства.

Последние несколько недель ситуация в Афганистане обострилась. В воскресенье боевики вошли в Кабул и захватили главное здание правительства. Глава страны Ашраф Гани сообщил, что покинул страну, а представитель "Талибана"* Мухаммед Наим объявил о завершении войны в Афганистане.

* Террористические организации, запрещенные в России.

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