Северная Македония объявила персоной нон грата российского дипломата

Российский дипломат признан персоной нон грата в Северной Македонии, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел республики Буяра Османи.

По его словам, информация, касающаяся ситуации с представителем российской дипмиссии засекречена.

В российском посольстве сообщили, что объявленный персоной нон грата дипломат покинул Северную Македонию за десять дней до объявления о его высылке, так как его командировка закончилась.

В МИД России заявили, что Россия ответит на высылку своего дипломата.

"Ответ, конечно, последует", — подчеркнул замглавы министерства Александр Грушко.

Напомним, в мае Северная Македония также выслала российского дипломата. Тогда сотрудника посольства РФ объявили персоной нон грата после призыва чешских властей поддержать Прагу в связи со скандалом из-за взрыва на складе оружия во Врбетице в 2014 году. Чехия обвинила Россию в причастности к этому инциденту и, в свою очередь, выслала из страны 18 сотрудников российского посольства.

В ответ в РФ были объявлены персонами нон грата 20 чешских дипломатов.

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