Талибы* и американцы выстрелами разгоняют афганцев у аэропорта Кабула

Третьи сутки большое количество афганцев буквально штурмует аэропорт Кабула в надежде покинуть страну, власть в которой захватили боевики движения "Талибан"* (организация запрещена в РФ).

Корреспондент телеканала Al Jazeera передает, что талибы* установили кордон, чтобы помешать людям попасть в терминал Кабульского аэропорта, и стреляли предупредительными выстрелами, удерживая людей подальше от этого района и стремясь рассеять толпу.

По его словам, не оставляют попыток "расчистить поле" и американские военные, которые прилетели, чтобы эвакуировать граждан своей страны, пока не покинувших Афганистан.

"Это просто дает представление о реальной напряженной ситуации — американские военные с одной стороны, тяжеловооруженные талибы* с другой, и между ними эта чрезвычайно изменчивая толпа сотен, если не тысяч, все более отчаивающихся пассажиров”, — сказал журналист.

Журналист отмечает, что люди "все еще толпились на взлетно-посадочной полосе, когда наступила темнота, а американские военные вертолеты зависли всего в нескольких метрах над землей, чтобы справиться с толпой".