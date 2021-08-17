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Талибы* и американцы выстрелами разгоняют афганцев у аэропорта Кабула

Мир

Третьи сутки большое количество афганцев буквально штурмует аэропорт Кабула в надежде покинуть страну, власть в которой захватили боевики движения "Талибан"* (организация запрещена в РФ).

Талибы* и американцы выстрелами разгоняют афганцев у аэропорта Кабула

Корреспондент телеканала Al Jazeera передает, что талибы* установили кордон, чтобы помешать людям попасть в терминал Кабульского аэропорта, и стреляли предупредительными выстрелами, удерживая людей подальше от этого района и стремясь рассеять толпу.

По его словам, не оставляют попыток "расчистить поле" и американские военные, которые прилетели, чтобы эвакуировать граждан своей страны, пока не покинувших Афганистан.

"Это просто дает представление о реальной напряженной ситуации — американские военные с одной стороны, тяжеловооруженные талибы* с другой, и между ними эта чрезвычайно изменчивая толпа сотен, если не тысяч, все более отчаивающихся пассажиров”, — сказал журналист.

Журналист отмечает, что люди "все еще толпились на взлетно-посадочной полосе, когда наступила темнота, а американские военные вертолеты зависли всего в нескольких метрах над землей, чтобы справиться с толпой".

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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