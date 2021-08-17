Третьи сутки большое количество афганцев буквально штурмует аэропорт Кабула в надежде покинуть страну, власть в которой захватили боевики движения "Талибан"* (организация запрещена в РФ).
Корреспондент телеканала Al Jazeera передает, что талибы* установили кордон, чтобы помешать людям попасть в терминал Кабульского аэропорта, и стреляли предупредительными выстрелами, удерживая людей подальше от этого района и стремясь рассеять толпу.
По его словам, не оставляют попыток "расчистить поле" и американские военные, которые прилетели, чтобы эвакуировать граждан своей страны, пока не покинувших Афганистан.
"Это просто дает представление о реальной напряженной ситуации — американские военные с одной стороны, тяжеловооруженные талибы* с другой, и между ними эта чрезвычайно изменчивая толпа сотен, если не тысяч, все более отчаивающихся пассажиров”, — сказал журналист.
Журналист отмечает, что люди "все еще толпились на взлетно-посадочной полосе, когда наступила темнота, а американские военные вертолеты зависли всего в нескольких метрах над землей, чтобы справиться с толпой".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Боевики "Талибана"* (организации, запрещённой в РФ) объявили о полной победе в своей двухдесятилетней борьбе за независимость Афганистана от США. .