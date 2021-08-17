В воскресенье боевики группировки Талибан*(запрещена в РФ) взяли под свой контроль столицу Афганистана — Кабул и объявили, что 20-летняя война окончена.
Как дальше будет развиваться ситуация? Своим мнением на этот счет с корреспондентом Pravda. Ru поделился военный политолог Александр Перенджиев, член экспертного совета организации "Офицеры России".
— Сегодня все хотят знать, как будет развиваться ситуация. И никто не знает ответа. Даже экстрасенсы.
— Но что можно предположить, какой сценарий развития действий?
— Ничего. Во-первых, потому что пока мы не знаем, что из себя представляет само движение Талибан*. Почему? Потому что еще три года назад мы знали, что в Афганистане появился афганский ИГИЛ*, который запрещен в России. Помимо этого, практически недавно — буквально перед этим захватом — туда были переброшены боевики из Ирака и Сирии. По сути, опять же тот же ИГИЛ*.
- О чем это говорит?
- О том, что есть Талибан*, я бы его назвал, условно, внутренним - тот, который как раз и преследовал цель захвата власти в стране
Во-вторых, есть внешний Талибан*, который на самом деле ИГИЛ*, обосновавшийся в Афганистане и который как раз настроен на внешнюю экспансию.
Получается, что одни вроде реализовали свои цели, захватив власть во всем в Афганистане, а другие с их помощью начнут атаку. Они, кстати, уже начали - ещё до захвата всех провинций — атаковывать границы Таджикистана, Узбекистана и так далее.
Это сейчас Талибан* выглядит как нечто единое. А на самом деле может произойти дележка власти, дележка территорий, провинций между этими всеми полевыми командирами.
Они уже ведут они как бандиты, которые взяли заложники целую страну. Само отношение к женщинам, которых лишают всех прав, берут в сексуальное рабство — ведут себя как оккупанты собственной страны.
Я считаю, что страна снова погрязает в Средневековье страшное. Тем более, что талибы как раз не настроены, чтобы страну развивать каким-то образом. Они еще до всех этих дел — года три назад фактически прибрали к рукам весь наркобизнес в самом Афганистане. Понятное дело, что сейчас, захватив власть по всей стране, просто будут использовать ресурсы, в некотором смысле их разграблять.
Я проведу параллели. Мне происходящее напоминает ситуацию 1996 года с Чечней. Подписал Лебедь Хасавюртовские соглашения. По сути, предоставили а-ля независимость Чечне, где президентом стал Масхадов…
И понеслось: одни признают власть одного полевого командира, другие — другого, третьи — третьего.
Начнут они немножко, может быть, друг с другом не воевать, но как бы немножко поделят власть, а потом поймут, что ресурсы все разграблены, хотелось бы чего-то больше.
И, конечно, пойдут атаковывать своих соседей для начала.
В ситуации, когда американское посольство выезжает, вроде как бы американцы выглядят пострадавшими. На самом деле нет. Те, кто в США готовят эти сценарии, совершенно не заботятся не только об интересах граждан — даже своих, которые работают дипломатами — их всех используют в темную — все вот эти кукловоды. Поэтому за все время, что Штаты якобы выделяли много денег на укрепление афганской армии, по сути, они вооружали боевиков ИГИЛа* и частично Талибана*.
*Террористическая организация, запрещенная в РФ
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Боевики "Талибана"* (организации, запрещённой в РФ) объявили о полной победе в своей двухдесятилетней борьбе за независимость Афганистана от США. .