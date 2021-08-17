Военный политолог: талибы* и ИГИЛ* ещё схлестнутся за Афганистан

В воскресенье боевики группировки Талибан*(запрещена в РФ) взяли под свой контроль столицу Афганистана — Кабул и объявили, что 20-летняя война окончена.

Как дальше будет развиваться ситуация? Своим мнением на этот счет с корреспондентом Pravda. Ru поделился военный политолог Александр Перенджиев, член экспертного совета организации "Офицеры России".

— Сегодня все хотят знать, как будет развиваться ситуация. И никто не знает ответа. Даже экстрасенсы.

— Но что можно предположить, какой сценарий развития действий?

— Ничего. Во-первых, потому что пока мы не знаем, что из себя представляет само движение Талибан*. Почему? Потому что еще три года назад мы знали, что в Афганистане появился афганский ИГИЛ*, который запрещен в России. Помимо этого, практически недавно — буквально перед этим захватом — туда были переброшены боевики из Ирака и Сирии. По сути, опять же тот же ИГИЛ*.

- О чем это говорит?

- О том, что есть Талибан*, я бы его назвал, условно, внутренним - тот, который как раз и преследовал цель захвата власти в стране

Во-вторых, есть внешний Талибан*, который на самом деле ИГИЛ*, обосновавшийся в Афганистане и который как раз настроен на внешнюю экспансию.

Получается, что одни вроде реализовали свои цели, захватив власть во всем в Афганистане, а другие с их помощью начнут атаку. Они, кстати, уже начали - ещё до захвата всех провинций — атаковывать границы Таджикистана, Узбекистана и так далее.

Это сейчас Талибан* выглядит как нечто единое. А на самом деле может произойти дележка власти, дележка территорий, провинций между этими всеми полевыми командирами.

Они уже ведут они как бандиты, которые взяли заложники целую страну. Само отношение к женщинам, которых лишают всех прав, берут в сексуальное рабство — ведут себя как оккупанты собственной страны.

Я считаю, что страна снова погрязает в Средневековье страшное. Тем более, что талибы как раз не настроены, чтобы страну развивать каким-то образом. Они еще до всех этих дел — года три назад фактически прибрали к рукам весь наркобизнес в самом Афганистане. Понятное дело, что сейчас, захватив власть по всей стране, просто будут использовать ресурсы, в некотором смысле их разграблять.

Подобное уже было в России

Я проведу параллели. Мне происходящее напоминает ситуацию 1996 года с Чечней. Подписал Лебедь Хасавюртовские соглашения. По сути, предоставили а-ля независимость Чечне, где президентом стал Масхадов…

И понеслось: одни признают власть одного полевого командира, другие — другого, третьи — третьего.

Начнут они немножко, может быть, друг с другом не воевать, но как бы немножко поделят власть, а потом поймут, что ресурсы все разграблены, хотелось бы чего-то больше.

И, конечно, пойдут атаковывать своих соседей для начала.

США жалеть не надо

В ситуации, когда американское посольство выезжает, вроде как бы американцы выглядят пострадавшими. На самом деле нет. Те, кто в США готовят эти сценарии, совершенно не заботятся не только об интересах граждан — даже своих, которые работают дипломатами — их всех используют в темную — все вот эти кукловоды. Поэтому за все время, что Штаты якобы выделяли много денег на укрепление афганской армии, по сути, они вооружали боевиков ИГИЛа* и частично Талибана*.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ

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