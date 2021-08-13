"Абсолютно лживый": экс-депутат Рады заявил о стыде за Зеленского

Евгений Мураев считает, что президент Украины "наплевал на миллионы людей".

Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев обрушился с критикой на президента Украины Владимира Зеленского во время своего выступления на телеканале "НАШ".

Мураев напомнил, что украинский лидер обещал разрешить военный конфликт, разгоревшийся в восточной части страны, еще два года назад, но ничего до сих пор не поменялось. Политик считает, что "лживый и малодушный" Зеленский просто "продолжает играть роль":

Он наплевал в души миллионам людей, узурпировал власть, парализовал работу независимых вертикалей власти в угоду своему рейтингу.

Также Мураев осудил Зеленского за молчание, последовавшее в ответ на просьбу вице-премьера Алексея Резникова расположить на территории Украины американские силы противовоздушной обороны.

По словам Мураева, Зеленскому удалось стать президентом только за счет спекуляции на чувствах украинских граждан в ходе "самой гениальной" избирательной кампании.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.