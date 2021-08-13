Евгений Мураев считает, что президент Украины "наплевал на миллионы людей".
Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев обрушился с критикой на президента Украины Владимира Зеленского во время своего выступления на телеканале "НАШ".
Мураев напомнил, что украинский лидер обещал разрешить военный конфликт, разгоревшийся в восточной части страны, еще два года назад, но ничего до сих пор не поменялось. Политик считает, что "лживый и малодушный" Зеленский просто "продолжает играть роль":
Он наплевал в души миллионам людей, узурпировал власть, парализовал работу независимых вертикалей власти в угоду своему рейтингу.
Также Мураев осудил Зеленского за молчание, последовавшее в ответ на просьбу вице-премьера Алексея Резникова расположить на территории Украины американские силы противовоздушной обороны.
По словам Мураева, Зеленскому удалось стать президентом только за счет спекуляции на чувствах украинских граждан в ходе "самой гениальной" избирательной кампании.
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