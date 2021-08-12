Раскрыты детали программы поездки Зеленского в США

В ходе визита в США президент Украины Владимир Зеленский посетит не только Вашингтон.

Самолёт украинского лидера возьмёт курс на США 28 августа. В первую очередь Зеленский посетит Чикаго. Там он планирует отпраздновать с украинской диаспорой День независимости Украины, и, возможно, встретится с владельцами американских компаний.

29 августа Зеленский вылетает в Вашингтон. В американской столице он пробудет всего один день. На 30 августа у него запланированы переговоры с президентом Джо Байденом.

А вот с членами правительства США Зеленский встречаться не будет.

Актуальные проблемы украинско-американских отношений обсудят украинские министры, ставшие членами делегации.

31 августа Зеленский проведёт в Сан-Франциско, штат Калифорния. Сейчас рассматривается возможность организации трёх мероприятий — встречи с Илоном Маском и генеральным директором компании Apple Тимом Куком, а также выступления украинского лидера в Стэнфордском университете. Там он планирует выступить с лекцией, посвящённой трагедии Бабьего Яра.

Но есть риск, что из-за пандемии COVID-19 и периода летних отпусков, не удастся собрать большую аудиторию слушателей.

В программу поездки Зеленского в США могут быть внесены изменения, сообщает ZN.UA.

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