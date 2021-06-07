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П - последовательность или передумал? Байден всё же позвонил Зеленскому

Мир

В офисе президента Украины наконец раздался долгожданный телефонный звонок из Овального кабинета Белого дома. И Зеленский услышал от Байдена то, что хотел.

П - последовательность или передумал? Байден всё же позвонил Зеленскому

Об этом радостном для украинских властей событии поведал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Его слова приводит РИА Новости.

"Я пришел сюда из Овального кабинета, где президент Байден проводит телефонный разговор с президентом Украины Зеленским. Он также сказал, что ждёт его в Белом доме этим летом по возвращении из поездки в Европу", — заявил Салливан на брифинге.

Президент Украины Владимир Зеленский добивался личной встречи или хотя бы телефонного разговора с президентом США Джо Байденом, причём обязательно — до встречи последнего с российским лидером Владимиром Путиным, которая состоится в Женеве уже 16 июня. Экс-президент Украины Леонид Кравчук даже авторитетно посоветовал Байдену переговорить с Зеленским, который якобы "сможет проконсультировать Байдена по украинскому вопросу". Белый дом, в свою очередь, ответил отказом на отчаянные попытки Украины обратить на себя высочайшее внимание "града на холме". Однако теперь, похоже, переменил свою позицию: телефонный разговор всё-таки состоялся.

Неизвестно, провёл ли Зеленский консультацию "по украинскому вопросу", но судя по сообщениям из офиса президента Украины, Байден в очередной раз пропел привычную американскую мантру про "непоколебимую поддержку суверенитета и целостности", "максимальные гарантии безопасности" и прочая, и прочая. Зато на приглашение в Белый дом Зеленский всё же напросился. Хоть и состоится этот визит уже после российско-американского саммита.

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ИТОГИ НЕДЕЛИ: Байден и Путин, Блинкен и Зеленский
Автор: Людмила Черткова
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