Южнокорейские военные второй день не могут дозвониться до КНДР

Пхеньян игнорирует звонки Сеула. У стран существует специальный канал для связи, но из-за скорых учений между Южной Кореей и Америкой в КНДР решили не выходить на контакт. Подробности рассказали журналисты агентства Yonhap.

27 июля президент Мун Чжэ Ин и лидер Ким Чен Ын возобновили работу прямой линии связи между странами, чтобы развивать добрососедские отношения. Переговоры проходили два раза в день.

Южнокорейские власти запланировали на 16-26 августа военные учения с Америкой, из-за чего возмутилось руководство КНДР. Сестра Ким Чен Ына, заместительница заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Ким Ё Чжон, назвала будущие мероприятия частью враждебной политики США в отношении КНДР.

Из-за учений страна не выходит на контакт второй день.

Напомним, что чиновник Рабочей партии Северной Кореи генерал Ким Ён Чхоль заявил, что Южная Корея и США могут столкнуться "с огромным кризисом в области безопасности", поскольку из-за их военных учений усиливается напряжённость. Также Ким Ён Чхоль добавил, что Сеул упустил возможность улучшить отношения между странами.

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